شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط والان مع تفاصيل الخبر
وشملت الحركة ضخ دماء جديدة فى صفوف القيادات الشرطية، والاستعانة بضباط شباب لتولى مناصب رؤساء مباحث الأقسام، لحفظ الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون، وتحقيق الرسالة الأمنية.
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