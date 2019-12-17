شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة حركة تنقلات ضباط الداخلية بين الأقسام الشرطية، في أول حركة يجريها عقب توليه منصبه بداية شهر ديسمبر الجارى. وشملت الحركة ضخ دماء جديدة فى صفوف القيادات الشرطية، والاستعانة بضباط شباب لتولى مناصب رؤساء مباحث الأقسام، لحفظ الأمن ومواجهة الخارجين عن القانون، وتحقيق الرسالة الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن الجيزة يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.