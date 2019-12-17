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متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل منتدى شباب العالم عن نهاية نسخته الثالثة المقامة فى مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى انطلقت فعالياتها الرسمية يوم 14 ديسمبر الجارى، وتنتهى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر، إلا أن فعاليات المنتدى لم تقتصر فقط على الأعمال الجادة واللقاءات والجلسات وورش العمل المطولة على مدار اليوم خلال فترة انعقاد المؤتمر، لكنها شملت أيضًا بعض جوانب الترفيه التى خصصت لها مساحة free.dome.

 

ومن خلال منطقة الترفيه فى منتدى شباب العالم free.dome، تمكن الشباب من إبراز مهاراتهم الفنية والإبداعية المتنوعة، إضافة إلى الاستماع للموسيقى وقضاء وقت ترفيهى يقرب المشاركين بفعاليات المنتدى من مختلف بلدان العالم بعضهم لبعض، وكشفت ساحة الترفيه فى منتدى شباب العالم، عن طاقة إبداعية كامنة فى رسام الكاريكاتير أحمد رياض، الذى شارك فى منطقة الترفيه بأعماله الفنية الرائعة.

أحمد رياض رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم
أحمد رياض رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم

 

فى ركن "Live caricature" داخل منطقة الترفيه بمقر منتدى شباب العالم، استطاع أحمد رياض، أن يدخل البهجة لقلوب الشباب المشاركين فى فعاليات المنتدى من خلال رسم الرسومات الكاريكاتيرية لهم، والتى استغل فيها موهبته لإبراز بعض الإشارات التى تعكس ثقافة بلدهم أو وظائفهم، فمثلًا نجد فتاة تحمل ميزانًا فى إشارة لعملها كمحامية، وأخرى تحمل فرشاة أسنان، لعملها طبيبة أسنان، وشاب يحمل كاميرا فى رسم الكاريكاتير الخاص به، لوظيفته كمصور، فيما تحمل فتاة آسيوية سيفًا، فى إشارة للفنون القتالية التى تشتهر بها معظم البلدان الآسيوية، وعلى رأسها الصين واليابان.

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رسم كاريكاتيرى لشاب فى منتدى شباب العالم

 

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Live caricature فى منطقة الترفيه بمنتدى شباب العالم

 

أحمد رياض، نشر أعماله الخاصة بمنتدى شباب العالم، عبر صفحته على "فيس بوك"، وفى السياق ذاته، احتفى الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، برسم كاريكاتيرى رسمه له أحمد رياض، ونشره هو الآخر عبر صفحته بموقع "فيس بوك"، معبرًا عن سعادته بالرسم والإبداع الذى شهدته منطقة الترفيه فى المنتدى".

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محمد سعيد محفوظ يشيد برسومات الكاريكاتير

 

وقال الدكتور محمد سعيد محفوظ، تعليقًا على الصورة، "من أجمل وأمتع ما فى منتدى شباب العالم، مساحة free.dome والمليئة بأفكار مسلية وملهمة للشباب من مختلف الجنسيات، حيث تمزجهم فى رقصات وألعاب مشتركة، وتقدم لهم عروضاً سياحية وثقافية مبهرة عن مصر والعالم.. هذا الرسم الكاريكاتورى من إبداع الفنان رياض، وتجمعنى لوحته المازحة بأمانى سعيد محفوظ، رفيقتى فى الجولة".

 

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إبداع أحمد رياض فى رسم الكاريكاتير

 

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أحمد رياض يرسم شباب المنتدى فى شرم الشيخ

 

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فتاة مبتهجة بصورتها فى الرسم الكاريكاتيرى

 

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رسومات الكاريكاتير فى منطقة الترفيه بمنتدى شباب العالم

 

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فرحة الشباب برسومات الكاريكاتير فى منطقة الترفيه بالمنتدى

 

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إبداع وفن داخل ساحة الترفيه بمنتدى شباب العالم

 

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الفرحة على وجه شاب بسبب صورته الكاريكاتيرية

 

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Live caricature تستقبل شباب المنتدى فى شرم الشيخ

 

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طبيبة أسنان فى رسم كاريكاتيرى بمنتدى شباب العالم

 

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مصور فى رسم كاريكاتيرى بمنتدى شباب العالم

 

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رسم كاريكاتيرى لفتاة أمام الأهرامات

 

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رسام الكاريكاتير أحمد رياض فى منتدى شباب العالم

 

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فتاة آسيوية تحتفى بصورتها الكاريكاتيرية

 

 

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رسم كاريكاتيرى يعكس ثقافة المشاركين فى المنتدى

 

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رسومات كاريكاتيرية تعكس ثقافة المشاركين فى منتدى شباب العالم

 

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محمد سعيد محفوظ وأمانى سعيد محفوظ فى رسم كاريكاتيرى بالمنتدى
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