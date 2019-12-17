شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على دخول 6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019، الذى تنظمه جامعات إندونيسيا، بعد أن كانت 3 جامعات فقط فى العام الماضى. Advertisements وأوضح الإنفوجراف أن جامعة كفر الشيخ حققت قفزة نوعية فى ترتيبها ضمن تصنيف هذا العام متقدمة 20 مركزا إلى المرتبة 117 ومتفوقة على الجامعة الأمريكية بـ15 مركزا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.