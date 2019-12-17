شكرا لقرائتكم خبر عن بدء لقاء الرئيس السيسى مع شباب العالم فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم، على هامش المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ. وكان الرئيس السيسى أجرى لقاءً أمس مع ممثلى الإعلام الأجنبى المشاركين فى النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

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