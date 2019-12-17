شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، أن اللطف الإلهى منع سقوط مصر.

وقال الرئيس السيسي: "فى مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهى.. ربنا قال دى مش هتتدمر.. خططوا واصرفوا ..لكن مصر مش هتدمر.. وهيأ لها الأسباب .. أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".