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الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، أن اللطف الإلهى منع سقوط مصر.

 

وقال الرئيس السيسي: "فى مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهى.. ربنا قال دى مش هتتدمر.. خططوا واصرفوا ..لكن مصر مش هتدمر.. وهيأ لها الأسباب .. أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".

 

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