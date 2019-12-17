شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، حرصها على استقبال ما وصفتهم بـ"أولادها"، من مدرسة الأمل للصم خلال حضورها في منتدى شباب العالم. وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"لقد حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم خلال حضوري في منتدى شباب العالم؛ إيمانا بأحقيتهم في الرعاية، ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.