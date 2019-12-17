الرئيس السيسى لشباب العالم: الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشباب الكردى وشباب العالم بالبناء والعمل على تقدم بلادهم والسعى إلى إزدهارها.

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقائه مع شباب العالم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أن الإرهاب فكرة من أجل دول تقاتل بعضها دون أن تحقق أى دولة نجاح بسبب هذا القتال.. وأن الإرهاب خلال السنوات الماضية يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام.. وهذا غير قابل للنجاح لأنه لا يوجد مشروع قائم على الإرهاب والقتال والخراب يمكن أن ينجح.. المشروع الذى ينجح هو المشروع القائم على العمل والبناء والتنمية والتعمير والسلام".

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وتابع الرئيس السيسى: "أعمارنا فى أعمار الدول ليس كبيرة، الفكرة الاقتتال من أجل الهوية الكثير يراها مشروعة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وتضيع الأمل فى مستقبل أفضل، ويجب العمل فى مستقبل أفضل لسنين طويلة".