شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: أصبح لنا مكان وصوت بالاعتدال والتوازن تجاه القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال فترة ليست طويلة تولى فيها رئاسة الاتحاد الإفريقى، أصبح لنا مكان وصوت بالاعتدال والتوازن والإخلاص تجاه إفريقيا كلها، موضحاً أن هناك نزاعات نسعى ونجحنا فيها وأخرى تأخذ وقت.

وأوضح الرئيس السيسى، خلال لقائه مع عدد من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، أنه سيُطلق العام القادم، مبادرة إسكات البنادق، مردفا:"احنا بنساعد علشان دور مصر مينتهيش بأننا نسلم رئاسة الاتحاد لجنوب إفريقيا، ونستمر فى دعمنا لجنوب إفريقيا فى عملها فى هذا الأمر ومساعينا فى إنهاء الأزمات الموجودة، والمعنى إلى حد كبير كمؤسسات الاتحاد الإفريقى، مجلس السلم والأمن فى إفريقيا، والقوة الإفريقية التى تستخدم لحفظ السلام، ولجنة التنبؤ بالمنازعات، أو لجنة الحكام أو صندوق السلام، وكل هذه عبارة عن كيانات معنية بإدارة التغلب على النزاعات الموجودة فى إفريقيا".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن كل ذلك له جهد مصرى لتحسين أداؤه، خلال السنة التى تواجدنا فيها وحتى فبراير القادم، وخلال الأمر الذى ينتهى بتسليمنا رئاسة الاتحاد، موضحا أنه فى النزاعات الموجودة، كان لنا مشاركة فى تهدئة الأوضاع فى جنوب السودان، وتهدئة الأوضاع فى مناطق أخرى، وهذا الأمر يتم تناوله فى الإعلام، ولكن لا يكون فى بؤرة اهتمام المواطن المصرى العادى فى ظل الظروف الحالية.

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وعن دول ساحل الصحراء الخمسة، قال :"كان لنا نقاش قاسى وممتد فى زيارتنا الأخير لألمانيا، بأننا لا نترك دول ساحل الصحراء تقاتل لوحدها، لأنها لا تقدر بمواردها وقدرتها الأمنية أو الاقتصادية على الاستمرار فى هذه الحرب، اللى إحنا بنتحرك فيه نعمله".

أما عن مبادرة البنية الأساسية، أوضح أن هناك ارتباط كبير جداً بين الاستقرار والنزاع، التنمية والصراع، كلما كانت التنمية أكبر فإن فرص الصراع تقل، وعندما تعرضت التنمية السنوات الماضية لبعض الدول أن توقفت، كان رد الفعل للرأى العام والشعب ايه؟، مردفا:"الشباب عاوز يعيش ولو الدور مقدرتش تنمى نفسها وتعمل فرص لشبابها، هيتحرك الشباب لا محالة، الشباب فى الأخر عاوز فرصة،" ولو اتكلمنا عن البنية الأساسية القارية، انتو شايفين اللى أنا شايفه انك تطلع من مصر وتوصل لغانا والسنغال ونيجيريا بالسكك الحديد والخحطوط البرية وخطوط الطيران".