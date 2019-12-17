ضبط كمية من الحشيش مع راكب قادم من إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب قطعتين من مخدر الحشيش بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من ميلانو اشتبه ميلاد رسمى رئيس قسم التفتيش فى أحد الركاب المصريين القادمين من إيطاليا. Advertisements وبالعرض على عصام محمدين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه وتفتيشة ذاتيا من محمود رجب مأمور الجمرك و حسن عبد اللطيف مدير الحركة فى حضور مجدى فريد مدير الجمرك فتبين وجود قطعة من مخدر الحشيش داخل جيوب بنطلون بحقائبة وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود قطعة أخرى من مخدر الحشيش داخل جيبه بقصد التعاطى. قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرتهرب جمركى رقمى 150 لسنة 2019.

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