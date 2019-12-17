شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للوزراء والمحافظين: علينا إعطاء الفرصة الكاملة لجيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لم يطلب منه أحد إعطاء فرصة لشباب الأحزاب للحصول على مناصب تنفيذية، قائلا: "على القادة أن تنظر لشعبها بتجرد بغض النظر على التوافق من عدمه.. وليس الهدف أن تكون معى فى كل شئ.. ولابد من إعطاء فرصة للشباب من أجل مصر.. ويتم اطلاعهم على الواقع.. وما يوجد داخل بلدنا".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته مع شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، أن الوطن ليس ملك أحد.. الوطن ملك للجميع والكل يتشارك فيه.. لذلك علينا دعم بالشباب بصفة عامة ويشاركوا فى العمل العام.. وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب على التدريب والقيادة.. وهى مستمرة فى إعداد كوارد شبابية.. وكان هناك حديث عن وضع فقرة فى الدستور تنص على أنه لا توظيف لأى شاب بدون حصوله على شهادة من الأكاديمية.. وتم رفضه وتكون الأكاديمية وسيلة لإعداد وتأهيل القادة لتولى المناصب.. وأنا مع الشباب وأوافق على أى رأى طالما فيه الصواب".

وتابع الرئيس السيسى: "أتمنى من المحافظين والوزراء إعطاء الفرصة لجيل الشباب.. محدش يقول الشباب يزحمنى.. يجب أن لا نحجب عن الشباب الخبرة أو المعلومة.. وعلينا العمل على تدريبه.. وعملنا فى هذا الموضوع دون الانتظار.. ولم ننتظر دول الشباب للحياة السياسية.. وبدأنا فى تعيين الشباب".