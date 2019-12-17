شكرا لقرائتكم خبر عن المليونيرة المنحوسة.. فتاة أمريكية تربح 37 مليون دولار وتخسرهم بنفس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئت فتاة أمريكية بوجود 37 مليون دولار فى حسابها البنكى دون أى مقدمات، لتتحول إلى مليونيرة فى لحظة، وذلك بسبب خطأ لأحد البنوك الأمريكية.

وتسبب الخطأ المطبعي في إهداء روث بالون، الشابة الأمريكية من مدينة دالاس في ولاية تكساس البالغة من العمر 35 عاما، مبلغا يعادل 37 مليون دولار، لمدة يوم واحد، وفقا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

إلا أن فرحتها لم تدم طويلا، وكانت توقعت بأن يكون شخص قد أهداها هذا المبلغ، لتحاول مراجعة البنك للاستفسار عن المبلغ، إلا أنها لم تتمكن من التواصل مع البنك في ذات النهار.



الفتاة

وقالت: " كنت أراجع حسابي البنكي لأرى رصيدي وأتحقق من المعاملات الجارية. سجلت الدخول على التطبيق ولاحظت وجود 37 مليون دولار، حاولت التواصل مع البنك في ذات اليوم عن طريق التطبيق البنكي إلا أنني لم أتمكن في ذلك اليوم".

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الحساب البنكى

وأضافت: "أرسلت الصورة إلى زوجى لأسأله لماذا حسابنا البنكي به 37 مليون دولار".

ليتم بعدها التواصل مع البنك الذي اعتذر عن الخطأ وألغى المعاملة البنكية، وفى لقاء للشابة مع إحدى القنوات التلفزيونية، قالت بأنها كانت ستتبرع ببعض المال وتستثمر القسم الآخر في العقارات.