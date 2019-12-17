شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: لا يجوز التصرف فى الآثار التى يعثر عليها بالممتلكات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
واضاف خلال كلمته بفعاليات الموسم الثقافى لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الازه، فى ندوة بعنوان "ضوابط الفتوى فى الشأن العام"، أن من عثر على آثار فى منزله أو أرضه فالفتوى هى أنها مملوكة للدولة، وذلك بناء على ما قرره ولى الأمر، ولا يحوز التصرف فيها.
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