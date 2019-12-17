شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل اجتماعات لجنة الدفاع والسلامة والأمن الأفريقية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت لليوم الثالث على التوالى فعاليات الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة وقد انتهت أعمال لجنة الخبراء بصياغة تقرير مفصل تضمن العديد من التوصيات المحددة لعرضها على اجتماع السادة رؤساء الأركان يعقبها العرض على وزراء الدفاع لإقرارها.

وأشادت جميع الوفود المشاركة وأعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى بحفاوة الاستقبال والتنظيم والتسهيلات غير المسبوقة للاجتماعات التى تعقد للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية.

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وأكد ممثل مفوضية الاتحاد الأفريقى للأمن والسلم فى ختام الاجتماعات على أن الدراسة المتأنية والدقيقة لكافة التقارير والملفات التى تم مناقشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية ستساهم بشكل كبير فى بلورة موقف موحد يعكس مصالح وتطلعات كافة دول الاتحاد وأهداف العمل الأفريقى فى مجال السلم والأمن، مؤكدًا أن كافة الموضوعات التى طرحت على جدول أعمال اجتماع اللجنة تحظى بأولوية متقدمة فى أجندة الاتحاد الأفريقى لتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة .

من جانبه ألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر فى اجتماعات الخبراء كلمة، وجه خلالها الشكر والتقدير للوفود المشاركة وأعضاء المفوضية على الجهد المبذول والمداخلات الهامة أثناء مناقشة كافة الموضوعات التى نأمل أن تكون بداية لانطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والعمل الأفريقى المشترك، بما يعكس حرص مصر الدائم على دعم جهود دول القارة الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والقضاء على الإرهاب والنزاعات لتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعوب الأفريقية.