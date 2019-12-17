شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل..التليفزيون المصرى وإكسترا نيوز و DMC يذيعون لقاء السيسي مع شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يذيع التليفزيون المصرى وقناة إكسترا نيوز و DMC، بعد قليل، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شباب العالم، على هامش المنتدى المنعقد فى مدينة شرم الشيخ. Advertisements وكان الرئيس السيسى أجرى لقاءً أمس مع ممثلى الإعلام الأجنبى المشاركين فى النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

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