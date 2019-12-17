شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد تزور عدد من المدارس بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء يرافقها الدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى عدد من المدارس الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بمحافظة القاهرة والقليوبية.

وتضمنت الزيارة مدرسة شبرا البلد الرسمية للغات الابتدائية بالقليوبية - مدرسة الشيماء الرسمية للغات الإعدادية بالقليوبية - مدرسة النقراشى الرسمية للغات الابتدائية فى حدائق القبة القاهرة، مدرسة الأندلس الخاصة الابتدائية - مدرسة بن الخطاب الخاصة الإعدادية، ضمن زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد لمتابعة المؤسسات الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارها في اتباع معايير جودة التعليم.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، أن الهيئة قامت بعدد 30 زيارة متابعة لمؤسسات التعليم قبل الجامعى الحاصلة على الاعتماد من الهيئة خلال المجموعة الأولي ب 8 محافظات (القاهرة – الجيزة – دمياط – الاسماعيلية – بورسعيد – اسكندرية – المنيا – القليوبية) للوقوف علي مدي التزامها وعدم اخلالها بمعايير الجودة التي حصلت بموجبها علي الاعتماد وتبدأ الهيئة حاليا باستكمال اعمال المتابعة بزيارة المجموعة الثانية وتتضمن 40 مدرسة مقسمة على 6 محافظات (4 مدارس بمحافظة القاهرة – 4 مدارس بمحافظة القليوبية - 8 مدارس بمحافظة المنيا – 8 مدارس بمحافظة الدقهلية- 8 مدارس بمحافظة الغربية – 8 مدارس بمحافظة أسيوط.

وأكدت الدكتوره يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن مستقبل التعليم فى مصر يتحدد من اليوم من خلال اهتمام الدولة بالرقى بأساليب التعلم وفق أحدث البرامج العالمية التى تأخذ فى الاعتبار تطور مصادر المعرفة وأدواتها التقنية، مشيرة إلى أن هذا التوجه هو صلب عمل ورسالة هيئة الجودة والاعتماد.

وأضافت عيد عقب تفقدها ووفد من كبار مسئولى الهيئة لعدد من مدارس محافظة القليوبية أن اهتمام القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم هو جزء من الاهتمام بالشباب الذى يلتقى به فخامة الرئيس بشكل دورى ومنتظم من خلال مؤتمرات الشباب، وهذا مانترجمه نحن من خلال زياراتنا المستمرة للمدارس والجامعات والالتقاء بالطلبة والطالبات بكل مراحل التعليم للوقوف على تطبيق معايير جودة التعليم التى تهدف أولا وأخيرا لإعداد أجيال من المتعلمين على مستوى احتياجات العصر وسوق العمل.

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واختتمت يوهانسن عيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ستظل صمام الأمان للتعليم في مصر والترمومتر الحقيقي لأى تطور يتحقق باعتبارها الجهة المنوط بها وضع كل المعايير والقواعد التى تلتزم بها مؤسسات التعليم الجامعي وماقبل الجامعي بما يحقق الغايات المرجوة من التعليم ككل.

ومن جانبها صرحت الدكتوره أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة للتعليم ماقبل الجامعي بأن الحرص المستمر على زيارة المدارس في كل محافظات مصر يهدف بالأساس لمتابعة التزام كل مؤسسات التعليم المعتمده بمعايير الجودة ، بالاضافة للمؤسسات المتقدمة للاعتماد والتي تتم زيارتها لمساعدتها على استيفاء معايير الجودة وتقديم الدعم الفني لكوادرها لاكتساب المهارات التي تساعدهم على تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

من جانبها صرحت الدكتوره أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشوؤن التعليم قبل الجامعي بأن الحرص المستمر على زيارة المدارس في كل محافظات مصر يهدف بالأساس لمتابعة التزام كل مؤسسات التعليم المعتمده بمعايير الجودة ، بالاضافة للمؤسسات المتقدمة للاعتماد والتي تتم زيارتها لمساعدتها على استيفاء معايير الجودة وتقديم الدعم الفني لكوادرها لاكتساب المهارات التي تساعدهم على تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

وأضافت أسماء مصطفى أن الهيئة وضعت نظاما جديدا حيث يرافق فرق الزيارة المراجعة مراقبين من الهيئة لضمان نزاهة وشفافية عمليات المراجعة وقياس مدى احترافية العمل.