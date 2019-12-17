محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات موسعة بصفوف المباحث. شملت الحركة التي أعدها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تصعيد الرائد محمد مجدي معاون مباحث الدقي ليشغل منصب رئيس مباحث أوسيم. وتم تصعيد المقدم مجدي موسى ليتولى منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر، بعدما كان يشغل منصب رئيس مباحث أوسيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حركة تنقلات الجيزة.. "مجدي" رئيسًا لأوسيم و"موسى" وكيلاً لشمال أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.