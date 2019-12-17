طلبوا فدية 500 ألف.. ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالفيوم، وطلب فدية من أهله، وتحريره وإعادته سالماً لأهليته.

كان مركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم تلقى بلاغًا من (فران - مُقيم بدائرة المركز)، بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية باختطاف نجله والذى يبلغ من العمر عامان - من أمام مسكنهما، وكذا تلقيه اتصال هاتفي من المختطف، أبلغه خلاله بطلب مبلغ مالي قدره (500 ألف جنيه) كفدية مقابل إطلاق سراحه.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما (فران، نقاش - مُقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (الهاتف المحمول، والدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمان في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما للواقعة بدافع الحصول على مبلغ الفدية، وذلك لسابقة عمل الجاني "الفران" مع المُبلغ وعلمه بثرائه، كما أرشدا عن مكان إخفائهما للطفل، حيث تبين تواجده بعشة على ضفاف بحيرة قارون بدائرة المركز، وتم تحريره وإعادته لأهليته سالماً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .