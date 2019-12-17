"كان بيطلع في الروح".. تفاصيل واقعة أرشد فيها الضحية عن قاتليه للشرطة قبل وفاته بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بأهمية الدوريات الأمنية المتحركة في حفظ الأمن العام، والتصدي وقائع السرقة، وكشف جرائم القتل مبكرًا، الأمر الذي ظهر جلياً في الإيقاع بمرتكبي جريمة قتل سائق توك توك بمنطقة كرداسة.

البداية أثناء مرور ضباط مباحث مركز كرداسة بمنطقة المنصورية لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ وجود شخص ملقى على الأرض مصاب بكدمات وسحجات وجروح متهتكة متفرقة وبالرأس.

بمناقشته قرر أنه سائق توك توك، وأن شخصين استقلا معه من منطقة الشيشيني لتوصيلهما إلى أبو رواش، ولدى وصولهما مكان البلاغ تعدوا عليه بأجسام صلبة واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وعقب ذلك فارق الحياة متأثرا بإصابته.

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توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: (عاطل 24 سنة) و(سائق توك توك 21 سنة)، و(بائع كبدة 21 سنة).

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبطهم واعترفوا أنهم اتفقوا على استدراج سائق توك توك وقتله بقصد سرقة التوك توك.

عن يوم الجريمة، استقل بائع الكبدة، والعاطل، التوك توك مع السائق من منطقة الشيشيني، وعند وصولهم مكان الواقعة اعترضهم الثالث بالتوك توك قيادته، وانهالوا على المجني عليه ضربا باستخدام عصا غليظة وزجاجة.

أرشد المتهمون عن التوك توك المستولى عليه، والثاني المستخدم في تنفيذ الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.