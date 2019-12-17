بمستندات مزورة.. ضبط تشكيل عصابي استولى على 6 ملايين جنيه من حساب إحدى السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي، استولى على أكثر من 6 ملايين جنيه، من حساب إحدى السيدات بموجب مستندات مزورة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تبلغ من (إحدى السيدات - "تحمل جنسية إحدى الدول العربية")، بتضررها من أحد الأشخاص "مسئول بأحد البنوك" باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بـ (6,322,000 - ستة ملايين وثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه مصري) بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت الجهود إلى أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، وقام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك"، واطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتي لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا اطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.

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وأضافت التحريات أنه قام بالاشتراك مع باقي المتهمين في استهداف حساب الشاكية، استصدار دفتر شيكات باسمها "دون علمها" ، وقيامه خلال شهري " سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ "ستة عشر ألف جنيه إسترليني" من حساب الشاكية دون اتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصري، وصرف قيمته وقدرها (ثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه) بموجب شيك بنكي من حساب الشاكية إلى شخص "محدد"، ثم قاموا بإيهام موظفي فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة "الدولار الأمريكي"، والحصول على قيمة القرض وقدره (ستة ملايين جنيه مصري)، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكي من حساب الشاكية باسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.

كما أضافت التحريات بقيام أحد المتهمين بانتحال صفة "الشخص المدون على الشيك" على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة.

كما أشارت التحريات إلى قيام باقي المتهمين بالتوجه رفقة المتهم "منتحل الصفة" إلى المنطقة المحيطة بالبنك باستخدام سيارة ملاكي (تم ضبطها) وانتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والانصراف عقب ذلك، وقيامهم باقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما عثر بحوزتهم على (بعض المبالغ المالية المستولى عليها)، وتبين قيام المتهمين بشراء فيلا سكنية بأحد المنتجعات وشقة سكنية، سيارة ملاكي "تم ضبطها"، واستثمار جزء من تلك المبالغ في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الإطارات والبطاريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.