19 مارس.. الحكم على متهم بمقاومة السلطات في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة متهم بحيازة مواد مخدرة، ومقاومة السلطات بمصر القديمة، إلى جلسة 19 مارس المقبل، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، بعضوية المستشارين طارق عبد الحافظ، وشريف حسانين، ومحمد بكر، بأمانة سر أحمد صبحي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "وليد. ق"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش، وأقراص الترمادول، بقصد الاتجار بدائرة مصر القديمة.

كما أسندت النيابة للمتهم وآخرين تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي، وهو معاون مباحث قسم مصر القديمة، والقوة المرافقة له، بأن أشهروا في وجههم الأسلحة النارية، لمنعهم من أداء وظيفتهم وهي ضبطهم، كما أسندت للمتهم، تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص.