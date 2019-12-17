بالصور.. ضبط 800 ألف كتاب ومصحف دون تصاريح بإحدى مطابع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات، أكثر من 800 ألف كتاب ومصاحف وملازم وأغلفة كتب دينية دون تصاريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت بقيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، بطباعة الكتب الدينية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، وكذا طباعة المصاحف بدون تصاريح تداول من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالمخالفة للقانون الخاص بطبع وتداول المصاحف والأحاديث النبوية الشريفة .

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط (مدير مبيعات المطبعة)، وضُبط عدد (818232) كتاب ومصاحف وملازم وأغلفة كتب دينية، بدون تصاريح من الجهات المعنية أو تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، ومتابعة التزام المتعاملين في هذا المجال بأحكام القانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.