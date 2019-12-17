ضبط هارب من المؤبد وبحوزته مخدر الهيروين وحشيش في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمحافظة المنوفية، مطلوب التنفيذ عليه في حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من مخدري الحشيش، والهيروين، و3 قطع أسلحة نارية، وذخائر ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية، حال قيامهم بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة المركز – سبق اتهامه في عدد 9قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه).

وضبط بحوزة المتهم على، بندقية آلية عيار 7,62×39مم وبخزينتها عدد (12) طلقة نارية من ذات العيار ، وبندقية خرطوش عيار 12مم وعدد ( 20 ) طلقة خرطوش من ذات العيار ، وفرد خرطوش عيار 12مم، و42 قطعة لمخدر الحشيش وزنت ( 200 جرام )، و 76 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت ( 50 جرام)، ومبلغ مالي، ودراجة نارية بدون لوحات – مبلغ بسرقتها بمركز شرطة بنها بالقليوبية .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد الخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.