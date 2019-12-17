سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في قبضة رجال الأمن ببدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عناصر تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة بدر.

البداية أنه أثناء تواجد المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، والنقباء محمد الدالي ومحمد الديب وأحمد دراز وأحمد القاضي، ضباط مباحث القسم، المعينة بإرتكاز أمنى بطريق الروبيكى بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم استغاثة أحد الأشخاص أثناء استقلاله مركبة "توك توك" وباستبيان الأمر تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم "بخاخ" سلاح أبيض "مطواة"- مفك حال استقلالهم مركبة "التوك توك" صحبة قائدها، وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بالمركبة استوقفه المتهمون وطلبوا منه توصيلهم إلى الطريق الإقليمى بدائرة القسم، وأثناء سيره طلبوا منه تغيير خط سيره إلى طريق جانبى "مظلم" بجوار طريق الروبيكى، إلا أنه إرتاب فى أمرهم وتمكن من مغافلتهم وتوجه إلى الإرتكاز والاستغاثة خشية سرقته بالإكراه.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، اعترفوا بشروعهم في سرقة المجني عليه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزتهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.