يمنح شهادات جامعية مزورة.. ضبط سيدة تدير كيانا تعليميًا وهميًا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المديرة المسئولة عن كيان تعليمي وهمي بالشرقية، لتزوير الشهادات العلمية المنسوبة للجامعات المصرية والخارجية وبيعها لراغبي الحصول عليها لاستخدامها في الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا تنسيقاً، وقطاع الأمن الوطني، أفادت بقيام كلٍ من (حاصلة على دكتوراه في الفلسفة في الدراسات الأسيوية - حاصلة على ليسانس آداب - مقيمتان بمحافظة الشرقية) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للعلوم التطبيقية كائن مقره بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية (ملك "الحاصلة على الدكتوراه" وإدارة "الحاصلة على الليسانس") واتخاذه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير شهادات علمية منسوبة للجامعات المصرية والخارجية وبيعها لراغبي الحصول عليها لاستخدامها فى الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم ، وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها غير معتمدة ولم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف من وزارة التربية والتعليم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية قامت مأمورية باستهداف ذلك الكيان، حيث أمكن ضبط (المديرة المسئولة "الحاصلة على ليسانس الآداب").

وبتفتيش المقر تم ضبط 12 شهادة باللغة الإنجليزية "بـأسماء أشخاص مختلفة" تفيد حصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه في مجالات علمية مختلفة وتحمل بصمة "خاتم شعار الجمهورية" المقلد لبعض الجهات الحكومية المعنية، و9 شهادات باللغة الأجنبية "بأسماء أشخاص مختلفة" تفيد حصولهم على درجة الماجستير والدكتوراه تحمل بصمة أكلاشيه القنصلية العامة للعديد من الدول الأجنبية (مزورة بالكامل)، و66 شهادة باللغة الإنجليزية منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية "بأسماء مختلفة" (مزورة بالكامل)، و105 شهادة خاصة بالأكاديمية خالية البيانات (معدة للتزوير).

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كما تم ضبط123 شهادة خاصة بالأكاديمية "بأسماء أشخاص مختلفة" تفيد اجتيازهم للأنشطة الخاصة بالأكاديمية، و111 استمارة (إلتحاق – تسجيل) لراغبي الالتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة، و67 إيصال استلام نقدية منسوب للأكاديمية تفيد تحصيل مبالغ بالدولار الأمريكي من أشخاص مختلفة، بقيمة مبلغ ( 60,000 ستون ألف دولار)، و 33شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة (مزورة بالكامل)، و83 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الكليات الأجنبية (مزورة بالكامل)، و91 كارنيه وبطاقة عضوية خاصة بالأكاديمية "بأسماء أشخاص مختلفة".

كما عثر على الأدوات المستخدمة في تزوير تلك الشهادات وهى عبارة عن، جهازين تغليف شهادات وكارنيهات، وماكينة قص كارنيهات، ومقص أوراق يدوى كبير، وماكينة ترقيم، و53 أكلاشيه باسم الأكاديمية، وعدد من الأكاديميات والجامعات الأجنبية، و24 خاتم بمقبض ضاغط معدني يستخدم في اصطناع العلامات البارزة على الشهادات المنسوبة للعديد من الكليات الأجنبية ومجموعة من الأوراق الملونة والعلامات المائية لتلك الكليات.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع المتهمة الهاربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.