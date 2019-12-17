السيسي يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلي بالك يا محمد انت في الحكومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

داعب الرئيس عبدالفتاح السيسي، محمد إبراهيم موسى نائب محافظ المنوفية، بعد طرحه سؤالا، خلال لقاء الرئيس بالشباب المشارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال الرئيس السيسي لنائب محافظ المنوفية، خلال لقاءه الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، "محمد انت دلوقتي بقيت في الحكومة خلي بالك".

وقال نائب محافظ المنوفية: "كنت من صفوف المعارضة لوقت قريب، حتى في التعديلات الدستورية الأخيرة، كان موقفي منها.."، وقاطعه الرئيس ضاحكا "أنت معارض يا محمد يعني".

وقال موسى: "كان عندنا تحدي نثبت نفسنا إزاي، ونحن نشارك في تحمل المسئولية، وكيفية إدارة ذلك، واستفسر عن طموح القيادة السياسية في إسناد المسئولية للشباب الفترة المقبلة، ورد عليه الرئيس بقوله "والله عال يا محمد".