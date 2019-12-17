السيسي: أنا طيع مع القدر ومسالم.. لكني مقاتل حين يفرض القتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قالت مواطنة كردية، خلال جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شباب العالم، على هامش المنتدى المقام حاليا في شرم الشيخ، إنها تعيش في أقلية ولديها تاريخ عميق من الحزن.

وأضافت: رأيت كراهية في كثير من العالم، لا أعرف ما هو مستقبلي، أنا من الكرديين، ما هي نصائح سيادتكم للكرد".

ورد الرئيس السيسي على سؤال المواطنة الكردية: "بدون شك خلال الـ70 و80 سنة اللي فاتت حصل تقسيم للدولة الكردية ورأينا الآن النتيجة في سوريا والعراق وتركيا، لدي مقاربة مختلفة تعتمد على العمل والسلام، هويتي محدش يقدر ياخدها مني، بدليل أنه بعد كل هذه الأعوام تتحدثي عن الحقوق، لو كانت راحت، كانت الإجراءات اللي اتاخدت طمست الحقوق".

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وقال الرئيس: "إحنا مش بنقول نصائح تؤدي لتدمير الناس، ما زالت اللغة الكردية موجودة؟ نعم. رغم كل ما حصل، ما يحدث اقتتال وتقسيم على مدار 60 سنة، تصوري لو كل ما حدث كان للبناء، الجسور ستمد غصب عن كل الناس، وبالسلام، لما يكون عندي مجموعة عايزة تنفصل عن الدولة، الأمر لا يقبل بغض النظر عن وجاهة الموضوع، عايز أقولكم ادرسوا وشوفوا الوضع، مش عايز أقول تجارب واتقال لدول لما تنفصل شوفوا الوضع هيبقى عامل إزاي".

وأضاف: "أنا إنسان مسالم ومقاتل حين يفرض عليا القتال، قبل كدا بدفع بالحسنة والطيب والمعروف، ممكن الصعيدي يقولي أنا صعيدي ولو حد زكى دا هيجيب مشاكل، يوغوسلافيا كانت دولة واحدة بقوميات مختلفة، ليه منفصلتش، لما تشوفوا تيتو كان بيعمل إيه مع شعبه، الأمر انعكس على شعبه، أنا طيع مع القدر،

اللي حصل في التاريخ كان قدر، خلوا عملكم كله بناء وتنمية لا الهوية هتتاخد ولا هتطمس، تصوري لو كل الاقتتال موجود عشان البناء مثلا، ولو كل الغضب والرفض تحول لطاقة عمل وبناء وتعمير".

وأوضح الرئيس السيسي: "الأفكار بتطرح عشان الأمم تاكل بعضها، الإرهاب كفكرة اتعمل عشان تتحول لدول صغيرة تقاتل بعضها، الإرهاب في مصر بيعجز طاقة الحركة في مصر، لكن لن ينجح، مفيش مشروع يقدر ينجح قائم على الخراب".​