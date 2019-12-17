بروتوكول بين العربية للتصنيع ومركز بحوث الصحراء لإنتاج وحدات لمعالجة وتحلية المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة لتعميق التصنيع المحلي لوحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بالتعاون مع المراكز البحثية الصناعية والجامعات .

وأوضح "التراس" خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مجالات معالجة وتحلية المياه، أن مجالات التعاون تتضمن تصميم وإنتاج وحدات أغشية معالجة وتحلية المياه بكافة أنواعها، لسد احتياجات مشروعات التنمية وكافة الجهات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي، وتوفير احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض للسوق العربية والإفريقية، مشيدا بالإمكانيات البحثية المتطورة بمركز بحوث الصحراء، والذي يعد نقطة الاتصال الوطنية في مجال تحلية المياه، من خلال التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا وبمشاركة عدد من مصانع الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن التعاون يتضمن أيضا نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الدعم اللازم لأعمال البحوث والتطوير ودراسات السوق.

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ولفت "التراس" إلى أن الاتفاق ينص على رعاية ودعم الهيئة العربية للتصنيع لإقامة المؤتمر الدولي الرابع لتحلية المياه الذي ينظمه مركز بحوث الصحراء بعنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، مؤكدا أهميته كملتقى علمي يناقش تجارب الدول العربية في مجال التحلية وسبل تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات معالجة وتحلية المياه في مصر والشرق الأوسط كأحد أهم موارد المياه غير التقليدية.

من جانبه، أشاد الدكتور نعيم مصيلحي محمد، رئيس مركز بحوث الصحراء، بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي بمحطات تحلية وتنقية المياه، بأساليب علمية مستحدثة لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تطلع مركز بحوث الصحراء للتوسع في مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة، وتقديم كافة التسهيلات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانياتها لتعميق التصنيع المحلي لوحدات معالجة وتحلية المياه، بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية المتكاملة والمستدامة، وتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي، من أجل رفعة مصر.