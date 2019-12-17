غدا.. افتتاح ملتقى "الفن حياة" للتشكليين العرب بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فى تمام الساعة السابعة مساء غد الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر بقاعة صلاح طاهر ملتقى "الفن حياة" للتشكيليين العرب الذى تنظمه جماعة الفن. بحسب بيان.
ويشارك فى الملتقى حوالى ١٢٠ فنانا تشكيليا من أرجاء الوطن العربي، ويشرف على الملتقى رئيسه والقومسيير الفنان عبد الفتاح نصر .
يستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق ٢٣ ديسمبر الجاري.
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