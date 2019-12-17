بالصور.. "عين شمس" تكرم ليلى علوي.. والأخيرة: هذه أفضل أعمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية، لقاء مفتوح مع الفنانة" ليلي علوي" حول دور الفن في خدمة قضايا المجتمع اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

وقالت الجامعة، اليوم الثلاثاء، افتتح اللقاء الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اللقاء، وأدارت الحوار الكاتبة الصحفية آمال عثمان.

وأعربت الفنانة ليلى علوي عن فخرها بالتكريم من جامعتها التي تخرجت منها، مؤكدة أن الفن هو القاطرة لتنمية الثقافة والفكر مشيرة إلى قصة مسلسل بنت من شبرا الذي يستعرض حياة أسرة مصرية من قلب مصر بكل تفاصيلها وأن الفن هو أداة لرفع المستوى الفكري والثقافي للمجتمع وليس فقط أداة للتعبير عن المجتمع فهي من تحدت الإرهاب بالفن عندما سافرت لتونس عقب حدوث تفجير إرهابي بها

كما أشارت إلى استخدام الفن والموسيقى في بعض أساليب العلاج النفسين مستعرضة استعرضت مشوارها الفني الذى وصل لـ ٨٥ فيلما و ٤١ مسلسلا و ١٠ مسرحيات، وكانت نقطة البداية منذ طفولتها فى برامج الأطفال ودور الطفلة فى المسلسلات والأفلام ممثل برنامج عصافير الجنة وفتافيت السكر مروراً بالمسرح وانطلقت في فترة الجامعة ولم تعتقد آنذاك أنها ستمتهن التمثيل طوال حياتها.

وعن أكثر أعمالها تأثيرا في المجتمع استعرضت فيلم إنذار بالطاعة وحب البنات وفيلم يا دنيا يا غرامي و فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة والعائلة والناس والمغتصبون الذي ألقى الضوء على جريمة الاغتصاب وتم إصدار قانون بسرعة الحكم في تلك القضايا والإعلان عن الأحكام لردع المغتصبون.

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وأعربت علوي عن فخرها بالتكريم من جامعتها التي تخرجت منها، بعد إهدائها درع الجامعة للفنانة ليلي علوي تكريما لها وتقديراً لمسيرتها الفنية، مؤكدة أن الفن هو القاطرة لتنمية الثقافة والفكر، مشيرة إلى قصة مسلسل بنت من شبرا الذي يستعرض حياة أسرة مصرية من قلب مصر بكل تفاصيلها وأن الفن هو أداة لرفع المستوى الفكرى والثقافي للمجتمع وليس فقط أداة للتعبير عن المجتمع، فهي من تحدت الإرهاب بالفن عندما سافرت لتونس عقب حدوث تفجير إرهابي بها.

وأضافت الجامعة، تضمن اللقاء مداخلة الفنان اللبناني مصمم الرقصات وليد عوني، والذي تحث عن التزام الفنانة ليلي علوي في العمل وتحديها لأي ظروف حياتيه تمر بها حيث توفي والدها خلال تصويرها لفيلم المصير فسافرت للقاهرة لتلقى العزاء ليلاً وعادت على الفور لاستكمال التصوير وبرعت في تنفيذ الدور التمثيلي الاستعراضي.

كما أشار المخرج محمد العدل لموهبتها الطاغية وقدرتها على تغير مجرى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل حديث الصباح والمساء والذي كان نقطة فارقة في شكل الدراما على الرغم من صغر دورها.

وتحدث الفنان محمد نوح أن الفن هو التهذيب الراقي للروح والشخصية مشيرا إلى تميز الفنانة ليلى علوي في اهتمامها بالثقافة بمختلف ألوانها سواء كان رسم أو موسيقى.

تحدث المخرج محمد علي عن علاقتها الإنسانية بفريق العمل داخل الاستديو من عمال إضاءة والصوت وجميع العاملين.​