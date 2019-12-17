"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لواعظات الأزهر حول "كيفية صناعة المفتية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

عقد مجمع البحوث الإسلامية، برنامجًا تدريبيًا لواعظات الأزهر حول"صناعة المفتية"، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن البرنامج التدريبي يحتوي على جزء نظري تأسيسي يحاضر فيه متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر، والآخر عبارة عن ورش عمل تعقد في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، يستعرض فيها أعضاء اللجنة مسائل حية مع الواعظات لتأهيلهن على التعامل المباشر مع المستفتيين.

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وأوضح عيّاد في بيان له الثلاثاء، أن التدريب على الإفتاء بشكل عملي داخل لجنة الفتوى؛ يستهدف تلبية احتياجات المجتمع للعنصر النسائي في مجال الإفتاء؛ خاصة فيما يتعلق ببعض الفتاوى التي تتسم بالخصوصية النسائية.

وقالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، ‏المشرفة على الدورة، إن الدورة تأتي في إطار التأهيل والتدريب المستمر ‏الذي يعقده المجمع للواعظات للاستفادة من طاقاتهن في مختلف المواقع ‏والأماكن التي يعملن بها، وذلك لأداء دورهن على أكمل وجه، خاصة فيما ‏يتعلق بالبرامج التوعوية التي تحتاج إلى الكوادر النسائية المؤهلة لذلك‎.‎

أضافت أنه تم تقسيم ورش العمل بناء على المسائل الأكثر تساؤلا من جانب الجمهور، لتجهيز المفتيات للاستفادة منهن في مواقع مختلفة.​