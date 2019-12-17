منظمو الرحلات الألمانية لوزيرة السياحة: لدينا خطة لزيادة الحركة الوافدة لمصر بداية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بمسئولي منظم الرحلات الألماني FTI، والذي يعد أكبر منظم رحلات بالسوق الألمانية بالنسبة لمصر، لمناقشة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة وخطط الشركة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نسختة الثالثة في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار مسئولو الشركة، إلى خطتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر بداية من العام المقبل، وأنهم بدأوا لأول مرة في تسيير رحلات شارتر من فرنسا، بالإضافة إلى أن لديهم 3 رحلات ثابتة إلى مدينة شرم الشيخ من مقاصد مختلفة حول العالم.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الي برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى لعام 2018-2020 والذي بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى إبريل 2020.

Advertisements

من ناحيتهم أكد مسئولو الشركة، أهمية برامج التحفيز، وعلى رغبتهم في استمرار التعاون مع الوزارة من خلال برامج التحفيز خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء للحديث عن الحملات الترويجية المشتركة Co- Marketing؛ حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة وضعت ضوابط ومعايير جديدة للحملات الترويجية المشتركة لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتتماشى مع محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، ومنه أن يكون التسويق الإلكتروني ممثل بشكل أكبر من وسائل الترويج التقليدية، لافتة إلى أهمية تضمين هذه الحملات للعناصر الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لمصر، وهي People to People، والترويج لكل مدينة سياحية على حدة Branding by Destination ، والترويج لافتتاح المتحف المصريGEM 2020 .

وأشارت الوزيرة، إلى المؤشرات الإيجابية التي شهدتها معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، لافتة إلى التقدم الذي أحرزته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا لعام 2019 وفقا للتقرير الذى صدر عن منتدى الاقتصاد العالمى في سبتمبر الماضى، حيث حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وفقا لهذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز حيث احتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز ال 74، مشيرة إلى تقدم مصر في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 وفقا لهذا التقرير.

ونوهت إلى تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي والذي أشار إلى أن إيرادات السياحة سجلت زيادة 28% لتصل إلى ١٢,٦ مليار دولار في العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩، وهي أعلى زيادة في تاريخ القطاع.

ومن جانبهم، أكد مسئولو FTI أهمية المقصد المصري بالنسبة للشركة، وعن اهتمامهم بزيادة استثمارات الشركة في مصر خاصة في مجال الفنادق، وأشاروا إلى امتلاكهم لفندق في مدينة شرم الشيخ، وأنه يجرى العمل على إنشاء ٣ فنادق أخرى بها، معربين عن رغبتهم في استمرار التعاون مع الوزارة فيما يخص الحملات الترويجية المشتركة.