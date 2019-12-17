مصر للطيران تستضيف تايوانية أصيبت بإرهاق أثناء رحلتها إلى منتدي شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استضافت شركة مصر للطيران راكبة تايوانية الجنسية، بعد إصابتها بتعب شديد أثناء سفرها من دولة تايوان إلى شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم تقديم الرعاية الصحية لها وإعادتها إلى دولتها.

فوجئت الراكبة "يو سيان لين" من تايوان ، عقب وصلها إلى مطار بانجكوك ترانزيت من هونج كونج لمشاركتها فى فعاليات المنتدى المقام بمدينة شرم الشيخ، بألم شديد في الأذن منعها من مواصلة رحلتها إلى شرم الشيخ بناء على تقرير طبيب المطار في بانكوك.

قدمت محطة مصر للطيران كافة التسهيلات اللازمة لها من خلال إستضافة الراكبة، وتقديم اقامة كاملة لها فى الفندق مع توفير كامل الرعاية الطبية لها حتى تم السماح لها بالعودة إلى بلدها نظرا لعدم قدرتها على تحمل السفر لرحلة مدتها 10 ساعات.

ووفرت الشركة رحلة بديلة لها إلى تايبيه على شركة إيفا مباشرة من بانكوك، ونقلها إلى مطار بانكوك بصحبة موظفي الشركة لمساعدتها والاطمئنان عليها، ومن جانبها قامت الراكبة بإرسال إيميل بالشكر لمصر بصفة عامة ولمصر للطيران بصفة خاصة على الرعاية المتكاملة التي تلقتها أثناء فترة وجودها في بانكوك، وتاكيدها على شعورها بالامتنان على ما لاقته من رعاية.​