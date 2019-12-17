"إيمانا بأحقيتهم في الرعاية".. قرينة الرئيس تستقبل طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبلت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بعض طلاب مدرسة الأمل للصم والبكم، على هامش مشاركتهم في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقالت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":" لقد حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم خلال حضوري في منتدى شباب العالم؛ إيمانا بأحقيتهم في الرعاية، ومنحهم دفعة تشجيع وإعجاب بقدرتهم على تجاوز التحديات وإيجاد طرق للتعايش داخل المجتمع".

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى الثالث لشباب العالم بشرم الشيخ، مساء الثلاثاء، بعد أن استمر لمدة أربعة أيام.