مصر | بأسلوب كسر الزجاج.. حبس 4 لصوص سيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب كسر الزجاج.. حبس 4 لصوص سيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة السيارات بالجيزة

وكشفت التحقيقات، عن أن التشكيل العصابي يقوم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج ويقوم بسرقة محتوياتها، فيما يقوموا بمساومة أصحابها لاعادتها مقابل مبالغ مالية كبيرة

بداية الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين، لاتهامهم بسرقة السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تكوين 4 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات الملاكي ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل الحصول على مبالغ مالية

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبحوزة اثنين منهم مبلغ مالي، وسلاح أبيض، 11 هاتفا محمولا.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حادثين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم السيارات المسروقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.