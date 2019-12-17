مصر | الكسب غير المشروع يتسلم تقارير الذمة المالية بدءا من يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكسب غير المشروع يتسلم تقارير الذمة المالية بدءا من يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية بداية من شهر يناير التالي لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز يتلقى إقرارات الذمة المالية من بداية شهر يناير وحتى مارس، ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وذلك للكشف عن ثرواتهم وبيان وجود زيادة غير مبررة من عدمه، وعلى الموظفين أن يقدموا إقرارًا خلال شهرين من تاريخ بدء أو انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

بدأ مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الاستعداد لإعداد تقرير الذمة المالية، لتسليمه لجهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، في يناير المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الجهاز عمم منشورًا على أكثر من 150 جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثهم على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها.