مصر | لاختلاسة 3 ملايين ونصف.. القبض على مدير خزينة بنك بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاختلاسة 3 ملايين ونصف.. القبض على مدير خزينة بنك بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لفرع إدارة الأموال العامة بشمال الصعيد من رئيس قسم النساء والتوليد بإحدى المستشفيات بأسيوط وشقيقيه وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، بقيام مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لإيداعها حساباتهم بالبنك، جهة عمله.



وأكدت تحريات فرع الإدارة، صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، باستغلال موقعه الوظيفي، وعلاقة القرابة والمصاهرة بينه وبين الشاكيين، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، بزعم إيداعها حساباتهم وعمل شهادات إدخارية بأسمائهم، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه وتسليمهم أوراق تفيد أرصدتهم المتواجدة بالبنك وبيان الشهادات بأسمائهم وكشوف حساب على غير الحقيقة، وممهورة بأكلاشيه ختم البنك عهدته، وكذا حصوله على توقيعات العملاء على العديد من الأوراق خالية البيانات للحصول على قروض بأسمائهم والتعامل على حسابهم بدون علمهم.

وتأكد ذلك بسؤال مدير الشئون القانونية بالبنك، الذي أفاد بعدم تطابق الأرصدة المتواجدة بحسابات الشاكيين لما هو مسلم إليهم من أوراق بمعرفة المشكو في حقه.

ةعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن أسيوط قامت مأمورية إستهدفت مسكن المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على ما يلى:

أكلاشيه خاص بالبنك.

50 دفتر إيصال إيداع وسحب نقدية منسوب صدوره للبنك (خالية البيانات).

52 كشف حساب بنكي بأسماء مختلفة منسوب لذات البنك.

5 كروت نموذج توقيع منسوب صدوره لذات البنك (خالي البيانات).

2 إيصال سحب باسم أحد الأشخاص بمبلغ 24 ألف جنيه (مزور).

3 فيز كارت، أحدهم بأسماء أشخاص مختلفة من بينهم اسم المتهم.

دفتر شيكات باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره لذات البنك، به 8 شيكات ممهورة بتوقيع العميل.

19 إيصال إيداع منسوب لذات البنك بمبالغ ماليه متفاوتة في حساب المتهم.



إيصال إيداع لذات البنك باسم أحد المبلغين بمبلغ 96 ألف جنيه.

كشف حساب منسوب صدوره لذات البنك باسم إحدى الجمعيات بأسيوط.

العديد من الصور الضوئية من بطاقات تحقيق الشخصية مرفق بها طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية للعديد من الأشخاص.

مسدس صوت ساقية به 4 طلقات من العيار ذاته.

صاعق كهربائي.

مبلغ مالى قدره 2400 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

