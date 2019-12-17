مصر | بلاغ يتهم الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى

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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى والتخابر لصالح المخابرات التركية والتحريض على الانقلاب فى مصر مقابل مبالغ مالية تلقاها من الجهاز المعادي للدولة المصرية.

ونص محمود فى بلاغه، أن الهارب محمد ناصر المذيع بقناة مكملين يتخابر لصالح المخابرات التركية ويعد أداة منفذة لتعليماتهم مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة من ذلك الجهاز المعادى للدولة المصرية ومؤسساتها، مضيفا ان الخائن لوطنه محمد ناصر يخرج يوميا على قناة مكملين الاخوانية الارهابية الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر مهاجما الجيش المصري ومؤسسات الدولة ويدافع بقوة عن تركيا ورئيسها، ويحرض على الانقلاب على مؤسسات الدولة من خلال نشره لاخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد الجيش المصري بهدف اضعاف الروح المعنوية للشعب المصري واجهاض عزيمة المواطن، وهو بذلك خائن لوطنه وبلده، متابعا ان ما يردده الخائن عبر برنامجه الممول يهدف الى زعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد وإثارة الفتنة والاضطرابات وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية، وهى الجرائم المؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم محمد ناصر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.