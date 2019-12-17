مصر | هدفنا الثراء السريع.. اعترافات متهمي التنقيب عن آثار التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدفنا الثراء السريع.. اعترافات متهمي التنقيب عن آثار التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة التبين، عن أن العامل ونجله، المتهمين بالقيام بأعمال الحفر، داخل عقار ملك المتهم الأول بقصد التنقيب عن الآثار، كان هدفه تحقيق الثراء السريع غير المشروع.

وطالبت النيابة بسرعات تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين الإجرامي إذا كان يوجد من عدمه.

البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، مفادها قيام شخصاين بالتنقيب عن الإثار، بعقار مساكن المرازيق.

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وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كلا من "ا ع" 49 سنة، عامل بشركة ومقيم محل البلاغ "مالك العقار"، ونجلة "ا ا"، 21 سنة، طالب حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول وعثر بداخله على آثار لحفرة قطرها 2 متر "تم ردمها" وأدوات تنقيب عبارة عن 3 قواديس من الحديد، 2 سلم خشبي، كوريك، 2 جردل، 3 جركن بلاستيك، جنش حديدي معلق بالسقف، بعض القطع والعروق الخشبية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.