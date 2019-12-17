مصر | ضبط عصابة استولت على 6 ملايين جنيه من سيدة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة استولت على 6 ملايين جنيه من سيدة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "إحدى السيدات - "تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من أحد الأشخاص "مسئول بأحد البنوك" باكتشافها الإستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بـ (6،322،000 - ستة ملايين وثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه مصرى) بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت الجهود إلى أن وراء إرتكابها 4 أشخاص، حيث قام المذكورين بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه "موظف بالبنك" وإطلاعه على حسابات عملاء البنك، وخاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا إطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.

وقد قام بالاشتراك مع باقي المتهمين في استهداف حساب الشاكية، استصدار دفتر شيكات بإسمها "دون علمها"، وقيامه خلال شهرى " سبتمبر، أكتوبر" الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ "ستة عشر ألف جنيه إسترلينى" من حساب الشاكية دون إتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى وصرف قيمته وقدرها (ثلاثمائة وإثنين وعشرون ألف جنيه) بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص "محدد" ثم قاموا بإيهام موظفى فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة "الدولار الأمريكى"، والحصول على قيمة القرض وقدره (ستة ملايين جنيه مصرى)، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية بإسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.

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كما أضافت التحريات بقيام أحد المتهمين بإنتحال صفة "الشخص المدون على الشيك" على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة.

كما أشارت التحريات إلى قيام باقى المتهمين بالتوجه رفقة المتهم "منتحل الصفة" إلى المنطقة المحيطة بالبنك بإستخدام سيارة ملاكى (تم ضبطها) وإنتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والإنصراف عقب ذلك، وقيامهم بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما عثر بحوزتهم على (بعض المبالغ المالية المستولى عليها)، وتبين قيام المتهمين بشراء فيلا سكنية بأحد المنتجعات وشقة سكنية، سيارة ملاكى "تم ضبطها"، وإستثمار جزء من تلك المبالغ فى مجال الإستثمار العقارى وتجارة الإطارات والبطاريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.