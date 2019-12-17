مصر | نجدة 3 تعطل بهم مصعد بمصر الجديدة

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تحركت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، فور تلقى بلاغًا بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزين، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لمكان البلاغ، وتبين أن المصعد توقف ومتواجد به عدد 3 أشخاص.

تمكنت القوات بتشغيل المصعد يدويًا بإستخدام أجهزة متخصصة ليتمكنوا من فتح باب المصعد، وإستخراج من بداخله بحالة جيدة دون إصابات.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود الأمنية المتواصلة للإرتقاء بمستوى أداء الرسالة الأمنية السامية.