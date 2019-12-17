أخبار مصر | الشاعر: منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشاعر: منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد الشاعر أحد الشباب من رواد الاعمال والمشاركين فى منتدى شباب العالم بأن المنتدى فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء من أجل تحقيق السلام والتنمية والإبداع.

وأضاف الشاعرفي تصريحات خاص "للفجر"، أن الارا ة الحقيقية جاءت من اللجنة المُنظِمة مِمثلة في البرنامج الرئاسي، بقيادة سياسية حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل الحوار إلى توصيات وآليات تنفيذية تصل بنا إلى واقع ملموس.

وأشار أحد الشباب من رواد الاعمال والمشاركين"، أن منتدى شباب العالم حقق نجاحاً حقيقياً بتحويله إلى منصة كبرى للحوار الدولى بين شباب العالم، حقاً هذا المنتدى دليلاً عملياً على أن الحوار والنقاش هما السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الصراعات، لإيجاد السبل والوسائل من أجل تجاوز أخطاء الماضى وتحسين الأوضاع فى الحاضر وبناء المستقبل.