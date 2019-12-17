أخبار مصر | مجدي الصيرفي: "طب هارفارد" أعلى مستوى تدريبي في العالم

وأوضح أن برنامج تدريب المُدرِبين يتم على ثلاث مراحل، حيث تستمر ورشة العمل الأولى على مدار ٤ أيام وتشمل تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتصميم المناهج، بالإضافة إلي التدريب على أفضل ممارسات التدريس الإكلينيكية.

وأضاف خلال ورشة العمل الأولى، أمس، الاثنين، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا"، أن المرحلة الثانية تشمل محاضرات على الإنترنت من خلال منصة التعليم الإلكتروني الخاص بكلية طب هارفارد، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل جميع المدربين، أمس، للسماح لهم بالدخول على المنصة ومتابعة عملية التعلم والتقييم طوال فترة البرنامج.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تشمل ورشة عمل تهدف إلى استخدام التكنولوجيا وأدوات التواصل من خلال تعلم أساليب التقييم والتدريس وفهم أهمية التكنولوجيا كوسيلة لتحسين نتائج التعلم، مضيفًا أنه بعد انتهاء البرنامج التدريبي سيتم اختيار عدد من الأطباء الأوائل للسفر للولايات المتحدة الأمريكية لحضور ورشة عمل أخرى بكلية طب هارفارد.

ولفت إلى أن الطبيب المُدرِب يحصل على شهادة إتمام الدراسة بعد اجتيازه البرنامج التدريبي لتدريب المُدرِبين ويشمل ورشتي العمل والمحاضرات التفاعلية على الإنترنت.

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وحضر التدريب الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عماد ساويرس رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية.

وشمل اليوم الأول استعراض خطة برنامج التدريب ومنها تحديد وتطوير المناهج الدراسية التي سيتم تدريسها للأطباء ضمن برنامج الزمالة وتوصيلها بطرق وأساليب حديثة، كما تضمنت الورشة مشاركة فعالة للأطباء المُدرِبين من خلال مجموعات عمل تهدف إلى تدريبهم على طرق تحديد المشكلات التي تواجه المتدربين ووضع حلول لها.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.

