أخبار مصر | محافظ القاهرة: الأتوبيس الكهربائي يشجع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد النقل العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: الأتوبيس الكهربائي يشجع المواطنين على ترك سياراتهم الخاصة وارتياد النقل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء على رزق رئيس هيئة النقال العام، احتفالية محافظة القاهرة باستلام وتشغيل الدفعة الثانية من الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 20 أتوبيس بتكلفة قدرها 73 مليون جنيه من إجمالي 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام والتشغيل التجريبي لأول اتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى استكمالا لخطة المحافظة في دعم منظومة النقل العام وتحديث أسطول الهيئة.

قال عبدالعال، إن الأوتوبيس الكهربائي تبلغ تكلفته 4 مليون جنيه ومجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم تشغيله تجريبيا لمدة ثلاثة أشهر، من ميدان التحرير حتى الجامعة الامريكية بالتجمع لبيان مدى ملائمة عمله لظروف التشغيل بالقاهرة والمسافة التي يستطيع تغطيتها قبل تعميمه، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، وذلك تماشيًا مع نهج الدولة فى ترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

وأضاف المحافظ أن الهيئة سبق وأن حصلت على 10 أتوبيسات من نفس العقد منتصف العام الجاري أضيف إليها اليوم 20 أتوبيس ليصبح إجمالي ما تم تسلمه حتى الآن 30 أتوبيس من 121 أتوبيس تم التعاقد عليها، ومن المنتظر استلام دفعة جديدة خلال الثلاثة أشهر القادمة، مشيرًا إلى ان أجهزة المحافظة مستمرة في اعمال تطوير اسطول هيئة النقل العام ورفع كفاءته، بإضافة خطوط جديدة أو بتكثيف عدد الأتوبيسات على الخطوط الحالية لتقليل زمن التقاطر، مما يساهم في تشجيع المواطنين علي ترك سياراتهم الخاصة وارتياد وسائل النقل العام، وبما يحقق بيئة صحية نظيفة.

وأكد المحافظ على رئيس الشركة المصنعة ورئيس هيئة النقل العام بأن الدفعات الباقية المتعاقد عليها يجب أن تكون مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.