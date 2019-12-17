أخبار مصر | وفد من هارفارد يبدأ في تدريب الأطباء المصريين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من هارفارد يبدأ في تدريب الأطباء المصريين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن بدء تدريب الدفعة الأولى من الأطباء المُدربين المصريين ببرنامج الزمالة المصرية ”T2T” على طرق وأساليب التدريس وكيفية وضع وتطوير المناهج ببرنامج الزمالة المصرية من خلال ورشة العمل الأولى، أمس، الاثنين، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقًا" وذلك على أيدي وفد من كلية طب هارفارد، ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

حضر التدريب الدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عماد ساويرس رئيس اللجنة الفنية للتدريب بالزمالة المصرية.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يشمل 200 طبيب من الحاصلين على الزمالة المصرية والدكتوراه كدفعة أولى، مشيرًا إلي أن البرنامج يتضمن ورشتي عمل بمصر بالإضافة إلي برنامج التعلم عن بُعد الذي يشمل محاضرات واختبارات على الإنترنت طبقا للنظام المتعارف عليه في العالم الذي يهدف إلى سهولة الحصول على المعلومة والحرص على وقت الطبيب.

وشمل اليوم الأول استعراض خطة برنامج التدريب ومنها تحديد وتطوير المناهج الدراسية التي سيتم تدريسها للأطباء ضمن برنامج الزمالة وتوصيلها بطرق وأساليب حديثة، كما تضمنت الورشة مشاركة فعالة للأطباء المُدرِبين من خلال مجموعات عمل تهدف إلى تدريبهم على طرق تحديد المشكلات التي تواجه المتدربين ووضع حلول لها.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر الماضي، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة في البرنامج التدريبي لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.