أخبار مصر | وزير الرياضة يلتقي وفدًا من مركز الشباب العربي الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يلتقي وفدًا من مركز الشباب العربي الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد مركز الشباب العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك علي هامش المشاركة في فعاليات منتدي شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ناقش الاجتماع سبل التعاون بين المركز والوزارة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية، إضافة إلى عرض المركز لمقترحات مبادرات التعاون المشتركة.

واطلع الوزير على مجهودات مركز الشباب العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودوره في إعداد وصياغة السياسات الشبابية العربية، والدراسات الاستراتيجية الهادفة لإعداد القيادات الشبابية.

وعرض الاجتماع فكرة عامة حول منتدي القيادات العربية الشابه المزمع إقامته في أبو ظبي فبراير المقبل بمشاركة وزير الشباب والرياضة.

