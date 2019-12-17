شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حالات تربية للخنازير بـ«أوسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت محافظة الجيزة، الثلاثاء، حملات تفتيش مفاجئة على منطقة الزرايب بالبراجيل بمركز ومدينة «أوسيم»، فور تلقى المحافظة شكوى عدد من المواطنين باكتشاف حالات لتربية الخنازير بالمنطقة.

وأشار اللواء «أحمد راشد»، محافظ الجيزة إلى أنه تم ضبط حالات تربية للخنازير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقائمين على ذلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة البيئة، وصحة وسلامة المواطنين بالمنطقة .

كان محافظ الجيزة قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لحصر كافة حظائر تربية الخنازير بمنطقة «المعتمدية» بمركز ومدينة «كرداسة»، وذلك حفاظاً على النظافة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

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وتقوم اللجنة بالمرور الدورى على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بـ«المعتمدية» مرة على الأقل أسبوعياً، وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة، إضافة إلى متابعتهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يخالف ذلك، أو أي مخالفات أخرى يتم ضبطها.

كما تواصل المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من إصلاح الماسوره ومحاسبة المقصرين، وكلف مديرية الطرق بمراجعة حالة الرصف بالشارع.

ووجه المحافظ بمراجعة وفحص تراخيص الحفر الجاريه بالشارع، والتأكد منها، والتنبيه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الصادر لها تصريح .

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز الصادر لهم تصاريح بحفر الشوارع بنطاقهم بالمتابعة اليوميه والمستمرة، للتأكد من الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في التصاريح، وعدم تجاوزها، مع عدم منح تراخيص الحفر بدون توافر معيارى المتابعه والردع.