شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: شرف كبير أن يطلق السيسي المنصة الإلكترونية لمشروع «مودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والين وزيرة التضامن الاجتماعي، التفاعل على المنصة الإلكترونية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، والتي تم إطلاقها، أمس الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت والي، إنه شرف كبير أن يطلق رئيس الجمهورية المنصة الإلكترونية لمشروع «مودة»، الذي يقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد، لتأهيل المقبلين على الزواج، ويهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأضافت والي، أن المنصة الإلكترونية تقدم دورات موجهة للشباب من سن 18 لـ25 سنة، وتتضمن عدد كبير من الساعات لمحاضرات مختلفة لأكثر من 17 خبيرًا.

وأوضحت والي، أنه تم الاستعانة بأكبر شركة مصرية متخصصة في التدريب والتعليم، وهي شركة «المنتور» لتكون الشريك الاستراتيجي في إنشاء المنصة وإدارتها إلكترونيًا بأعلى مستويات الأمن والتأمين ضد أي محاولة لاختراقها، وتساعدنا أيضًا في الوصول إلى أعلى معدلات الاستفادة والتفاعل مع أراء الشباب من خلال تحليل مستمر للبيانات وردود الأفعال.

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وأكدت والي أننا نستهدف الوصول من خلال هذه المنصة إلى مليون شخص سنويًا، حيث يبلغ عدد الزيجات الجديدة المقبلين في مصر 890 ألفا، وترتفع بينهم نسب الطلاق، لذا هدفنا من خلال المنصة تأسيس وتدريب وتأهيل الشاب والفتاة ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء صحيًا ونفسيًا.

واستعرضت والي مشروع «مودة»، قائلة، إن المشروع يسعى إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق في المجتمع، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة المنعقد عام 2018.

ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة، وكذلك تدعيم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسر وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.

ويستهدف المشروع الشباب في سن الزواج، وهي الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، ويضم البرنامج مجموعة من أنشطة الاتصال المباشر من خلال الجامعات المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، في فبراير 2019، وتم تطبيق البرنامج على 75000 ألف طالب وطالبة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية وبورسعيد، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تعميم البرنامج على مستوى الجامعات في مايو 2019.

ويستهدف المشروع أيضًا إلى عمل معسكرات التجنيد، حيث صدقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع لتنفيذ البرنامج بمعسكرات المجندين في أغسطس 2019، وكذلك صدقت وزارة الداخلية على التنفيذ في سبتمبر 2019 وقد تم تنفيذ البرنامج على 30000 مجند، وأيضًا من خلال مكلفو الخدمة العامة، حيث تم تنفيذ البرنامج على 2500 مكلف ومكلفة، بـ8 محافظات، ويتم الآن العمل على استهداف 8000 مكلف ومكلفة بـ10 محافظات أخرى، كما نسعى لعمل الأنشطة الفنية غير التقليدية، حيث تم تنفيذ عمل مسرحي تحت عنوان «مودة» بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، يستهدف 20000 شاب وفتاة، كما يستهدف البرنامج المتزوجون الذين يترددون على أي من مكاتب تسوية المنازعات الزوجية التابعة لوزارة العدل.