شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية محذرًا الجهاز التنفيذي: «ممنوع الغياب عن لقاء المواطنين إلا للموت فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تحذيرا شديد اللهجة لأعضاء الجهاز التنفيذى من وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ومديرى العموم بعدم التغيب عن حضور لقاء المواطنين الأسبوعي، قائلا: «ممنوع التغيب عن حضور اللقاء الأسبوعي للمواطنين تحت أي مبرر إلا الموت فقط».

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جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده المحافظ، الثلاثاء بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة. وأشار محافظ الدقهلية إلى أن «اللقاء الأسبوعي للمواطنين هو اليوم الذي نلتقي فيه بأهلنا لاستعراض مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الذين يستحقونها ولن أقبل بالتقصير أو التأخير في تحقيق مطالبهم».

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين لمناقشة مشاكلهم وحلها بحضور أعضاء الجهاز التنفيذى، كما وفر عددا من فرص العمل الخاصة لأصحاب الحاجة. وكلف «مختار» الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لسرعة الانتهاء من المخطط التفصيلي لجميع المناطق في المحافظة وذلك بعد تلقى المحافظ عدد من الشكاوى بالقرى بعدم قدرتهم على استخراج رخص بناء.

وأكد ضرورة الإسراع في الانتهاء من المخططات التفصيلية لكافة المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة تيسيرا على المواطنين لمعرفة الوضع القانوني لأراضيهم لمن يريد البناء، وقال: «لن أقبل تعطيل مصالح الناس بسبب تكاسل أو إهمال أو تقصير مسؤول».