شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين في الخارج بمنتدى شباب العالم «ثرية وهامة للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مشاركة المصريين في الخارج في فعاليات منتدى شباب العالم كانت ثرية وهامة للغاية، حيث شارك عدد كبير منهم من مختلف المجالات ومن شباب الجيلين الأول والثاني.

وأضافت «مكرم»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن وزارة الهجرة كانت تشجع المصريين في الخارج على التسجيل في الموقع الرسمي للمنتدى قبل انطلاقه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تتدخل في اختيار الحضور وأن هذا الأمر يتم اختياره عن طريق اللجنة المنظمة للمنتدى.

Advertisements

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بقدرة مصر وقدرة شباب البرنامج الرئاسي على تنظيم هذا المنتدى الكبير الذي أبهر الجميع، مشيرة إلى أنها سعيدة أيضا بالثقة التي منحتها القيادة السياسية لهؤلاء الشباب بتنظيم هذا الحدث الكبير.

وتابعت: «التقيت بالمصريين المقيمين بالخارج خلال فعاليات هذا المنتدى، حيث عبروا لي عن سعادتهم بالمشاركة فأنا حريصة على التواصل معهم دائما».

ولفتت إلى أن «الشباب المصري المقيم في الخارج عليه مسؤولية كبيرة بنقل تجربته التي لمسها في هذا المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل صورة مصر الحقيقية وأنها بلد الأمن والأمان»، مثمنة على دور شباب الجيلين الثاني والثالث في الترويج لصورة مصر في الخارج.