شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «سعدت بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعادته بالمشاركة في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سعدت بمشاركتي في ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم، ولقد امتزجت سعادتي بالأمل وأنا أرى الشباب الواعي المتحمس، المفعمة روحه بالحيوية والمحبة والانطلاق نحو عالم يسوده الخير والسلام».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شارك، صباح اليوم، مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، كما حرص الرئيس على الالتقاء بالشباب المشاركين في ماراثون السلام بعد انتهائه أمام أيقًونة السلام بشرم الشيخ.